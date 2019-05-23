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    Синоптики на завтра обіцяють грози у всіх областях

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    Синоптики на завтра обіцяють грози у всіх областях

    У столиці потеплішає до +26

    У п'ятницю, 24 травня, в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 14 ... + 16 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів.

    На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-західний, 5-10 м / с, місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 7 ... + 12 градусів, вдень + 15 ... + 22 градуси.

    У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +5 ... + 10 градусів, вдень + 10 ... + 15 градусів.
    На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 16 градусів, вдень + 20 ... + 26 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, тільки у Вінницькій і Черкаській областях протягом доби короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м / с, вдень місцями пориви 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 16 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м / с, вдень місцями пориви 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м / с, вдень місцями пориви 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 16 градусів, вдень + 20 ... + 26 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 16 градусів, вдень + 21 ... + 26 градусів.

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