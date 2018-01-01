Синоптики попередили про погіршення погодних умов у п’яти областях

Прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с

Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов в Україні у середу, 24 січня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. «24 січня на дорогах країни ожеледиця, у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці у Карпатах туман,



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Прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с

Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов в Україні у середу, 24 січня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«24 січня на дорогах країни ожеледиця, у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці у Карпатах туман, видимість 200-500 м», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 січня, внаслідок складних погодних умов залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях України.

Продовжує діяти обмеження руху великогабаритного транспорту на ділянках автошляхів на території Запорізької області та на південно-об’їзній дорозі м. Дніпро.