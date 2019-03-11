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    Синоптики попередили про сильний вітер у більшості областей України

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    <p>Очікуються пориви вітру до 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий)</p> - Синоптики попередили про сильний вітер у більшості областей України

    Очікуються пориви вітру до 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий)

    Станом на 15 годину спостерігаються пориви вітру до 25 м/с у Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях та у м. Києві

    Синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть спостерігатися у більшості областей України.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, за даними УкрГідрометцентру, 11 березня в Україні пориви вітру 15-22 м/с. У Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях - 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

    У Києві та Київській області у найближчі три години з утриманням до кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

    Станом на 15 годину спостерігаються пориви вітру до 25 м/с у Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях та у м. Києві.

    12 березня вночі на півночі Лівобережжя пориви вітру 15-20 м/с.

    Нагадаємо, 10 березня сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.

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