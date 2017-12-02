Сирія повідомила про ракетний обстріл з боку Ізраїлю

Ракети вдалося перехопити, однак у результаті удару були завдані «матеріальні збитки»

Сили протиповітряної оборони Сирії перехопили щонайменше дві ізраїльські ракети, випущені поблизу Дамаска. Про це повідомляє France24 з посиланням на сирійські ЗМІ. «О пів на першу ночі (22:30 у п'ятницю) ізраїльський противник випустив декілька ракет класу «земля-земля» в напрямку військового об’єкту



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Ракети вдалося перехопити, однак у результаті удару були завдані «матеріальні збитки»

Сили протиповітряної оборони Сирії перехопили щонайменше дві ізраїльські ракети, випущені поблизу Дамаска.

Про це повідомляє France24 з посиланням на сирійські ЗМІ.

«О пів на першу ночі (22:30 у п'ятницю) ізраїльський противник випустив декілька ракет класу «земля-земля» в напрямку військового об’єкту поблизу Дамаска», - повідомило агентство SANA.

Ракети вдалося перехопити, однак у результаті удару були завдані «матеріальні збитки», проте які саме, не уточнюється.