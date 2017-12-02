  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сирія повідомила про ракетний обстріл з боку Ізраїлю

    Ракети вдалося перехопити, однак у результаті удару були завдані «матеріальні збитки»
    Сили протиповітряної оборони Сирії перехопили щонайменше дві ізраїльські ракети, випущені поблизу Дамаска. Про це повідомляє France24 з посиланням на сирійські ЗМІ.  «О пів на першу ночі (22:30 у п'ятницю) ізраїльський противник випустив декілька ракет класу «земля-земля» в напрямку військового об’єкту
    • Сьогодні, 20:45
    • Розсилка

    Ракети вдалося перехопити, однак у результаті удару були завдані «матеріальні збитки»

    Сили протиповітряної оборони Сирії перехопили щонайменше дві ізраїльські ракети, випущені поблизу Дамаска.

    Про це повідомляє France24 з посиланням на сирійські ЗМІ. 

    «О пів на першу ночі (22:30 у п'ятницю) ізраїльський противник випустив декілька ракет класу «земля-земля» в напрямку військового об’єкту поблизу Дамаска», - повідомило агентство SANA.

    Ракети вдалося перехопити, однак у результаті удару були завдані «матеріальні збитки», проте які саме, не уточнюється.

    Голова Сирійської організації з прав людини Рамі Абдель Рахман повідомив, що ракетний удар був завданий по складу зброї за кілька кілометрів на південь від Дамаска.

    Однак він не зміг точно відповісти, чи належав склад сирійській армії або ж союзникам з Ірану чи ліванського руху «Хезболла».

    Читайте також
    Сирія Ізраїль обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ