У МЗС озвучили позицію України щодо Голанських висот



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Статус Голанських висот прописаний в рішенні ООН

Україна дотримується позиції ООН у питанні щодо Голан

Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот. Про це у вівторок, 26 березня, повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, передає УНІАН.

«Україна керується статутом ООН і виконує рішення Ради безпеки ООН. Питання Голанських висот неодноразово розглядалися Радою безпеки ООН, яка прийняла відповідні рішення, зокрема резолюції №242 від 1967 року, №465 від 1980 року, №497 від 1981 року», - зазначила Зеленко.

Зокрема, в резолюції №497 від 1981 року йдеться, що «рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної чинності».

Речник МЗС зазначила, що Україна «продовжує послідовно виступати за досягнення всеосяжного мирного врегулювання на Близькому Сході з урахуванням законних інтересів безпеки Ізраїлю».

Також Зеленко зазначила, що в Україні стурбовані ескалацією ситуації навколо сектора Газа, що сталося в останню добу в результаті обстрілу цивільного об'єкта на території Ізраїлю 25 березня.

«Спрямовані акти терору проти Ізраїлю з боку руху «ХАМАС», перш за все ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку для життя цивільного населення, вважаємо абсолютно неприйнятними», - наголосила Зеленко.

«Закликаємо як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості з метою уникнення масштабного збройного конфлікту», - заявила вона.

За словами Зеленко, в МЗС України вважають, що в цей складний кризовий час найважливішим пріоритетом має стати зниження напруги і гарантування того, що життя мирного населення не буде поставлене під загрозу.

Раніше Саудівська Аравія відреагувала на рішення США щодо Голанських висот.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Водночас Туреччина не визнає одностороннього рішення США по Голанських висотах і заявила, що буде протидіяти йому спільно з міжнародним співтовариством.