Сирійські курди почали відводити сили від кордону із Туреччиною



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Створення зони безпеки на північному сході Сирії під питанням

Представники курдських загонів самооборони Сирії (YPG) заявили про те, що відвели сили і важке озброєння із окремих позицій на кордоні із Туреччиною. Мова йде про населені пункти Телль-Абьяд і Рас-ель-Айн.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Тим самим, за словами представників YPG, вони продемонстрували готовність до вирішення суперечок через діалог і переговори.

Раніше Вашингтон і Анкара погодилися створити спільний центр, який би керував зоною безпеки на північно-східній частині сирійського кордону із Туреччиною. Проте і на даний момент не вирішеними є питання щодо глибини відповідної зони, структури підрозділів, які здійснюватимуть патрулювання зони, і структури командування відповідних сил.

Анкара до цього неодноразово погрожувала провести військову операцію по очищенню північно-східної частини Сирії від загонів YPG, яких вона звинувачує в зв’язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану.

До слова, у міноборони Туреччини заявили, що внаслідок авіаудару в районі турецького військового конвою в сирійському Ідлібі загинуло троє цивільних і 12 людей постраждали.