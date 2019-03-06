Оголошено підозру керівнику компанії, яка фігурує у скандалі в оборонному секторі
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Луценко: Оцінка дій високопосадовців, директорів держпідприємств та пов'язаних з ними осіб по інших, корупційних статтях є виключною підслідністю НАБУ, яке веде відповідну справу з 2016 року
Керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків. Про це повідомила генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.
«Як я заявляв раніше, справа ГПУ про кримінальну діяльність «Оптимумспецдеталь» при поставці товарів «Оборонпрому» вийшла на фінал. Після отримання остаточного Акту податкової перевірки керівнику фірми було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн грн. Після експертизи переписки Рогози можливими стануть і підозри іншим фігурантам провадження», - написав Луценко.
За словами генпрокурора, «у цій же справі Рогозі і двом його співучасникам, працівникам СБУ, ще в 2018 було пред'явлене обвинувачення в шахрайстві, яке по зараз по суті розглядається в Печерському суді».
Луценко додав, що оцінка дій високопосадовців, директорів держпідприємств та пов'язаних з ними осіб по інших, корупційних статтях є виключною підслідністю НАБУ, яке веде відповідну справу з 2016 року.
В оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».
Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.
Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».
Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».
Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.