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    Оголошено підозру керівнику компанії, яка фігурує у скандалі в оборонному секторі

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    Генпрокурор Юрій Луценко - Оголошено підозру керівнику компанії, яка фігурує у скандалі в оборонному секторі
    Генпрокурор Юрій Луценко

    Луценко: Оцінка дій високопосадовців, директорів держпідприємств та пов'язаних з ними осіб по інших, корупційних статтях є виключною підслідністю НАБУ, яке веде відповідну справу з 2016 року

    Керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків. Про це повідомила генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

    «Як я заявляв раніше, справа ГПУ про кримінальну діяльність «Оптимумспецдеталь» при поставці товарів «Оборонпрому» вийшла на фінал. Після отримання остаточного Акту податкової перевірки керівнику фірми було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн грн. Після експертизи переписки Рогози можливими стануть і підозри іншим фігурантам провадження», - написав Луценко.

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    За словами генпрокурора, «у цій же справі Рогозі і двом його співучасникам, працівникам СБУ, ще в 2018 було пред'явлене обвинувачення в шахрайстві, яке по зараз по суті розглядається в Печерському суді».

    Луценко додав, що оцінка дій високопосадовців, директорів держпідприємств та пов'язаних з ними осіб по інших, корупційних статтях є виключною підслідністю НАБУ, яке веде відповідну справу з 2016 року.

    Інфографіка: facebook.com/LlutsenkoYuri
    Інфографіка: facebook.com/LlutsenkoYuri

    В оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром»

    Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

    Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

    Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці». 

    Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

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