Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ



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Генеральний прокурор Юрій Луценко 6 березня виступив на засіданні РНБО

Генпрокурор розповів, як постачальників можна буде контролювати

Генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував виписати порядок підприємств, які доставляють військові деталі з Росії, у закритому рішенні РНБО.

Про це генпрокурор заявив під час засідання РНБО.

«Моя пропозиція зводиться до наступного – підприємства, які поставляють необхідні деталі, вузли, агрегати із країни-агресора не мають обліковуватися тисячами. Їхній порядок має бути чітко виписаний в закритому рішенні РНБО, їхня кількість має бути обмеженою, а ще краще аби вони звелися до філіалу одного з державних підприємств», - заявив Луценко.

За його словами, тоді урядовці зможуть «спокійно говорити суспільству, що ця робота потрібна», бо не всі деталі можна виготовляти в Україні.

«І замість 5770 поставників ми б мали, умовно кажучи, 20 поставників з ризикових територій, які знаходяться повністю під контролем усіх уповноважених на це державних органів», - стверджує Луценко.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

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