Директорів «Спецтехноекспорту» затримали за підозрою у розтраті $2,2 млн



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Також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства

Чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Детективи НАБУ та САП затримали чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (входить до складу державного концерну «Укроборонпром») за підозрою у розтраті 2,225 млн дол.», — йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

Нагадаємо, у 2017 році вдома у директора ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» під час обшуку слідчі виявили $120 тис.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України підозрює посадовців ДП «Укроборонпром» у «вимиванні» 200 млн грн з оборонного бюджету на фіктивну фірму.

Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

Як відомо, президент 4 березня підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відзначимо, що 25 лютого в програмі «Наші гроші» з посиланням на анонімні джерела була озвучена інформація про нібито участь сина першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в схемах контрабанди комплектуючих для військової техніки з РФ за завищеними цінами.

Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Порошенко закликав правоохоронців проінформувати суспільство щодо інформації в ЗМІ довкола «Укроборонпрому».



