Гладковський назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу



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Ігор Гладковський зробив чергову заяву

Інформацію Bihus.info злив не Матіос - Ігор Гладковський

Група зацікавлених осіб поширює в інтернеті неправдиву інформацію про те, що джерелом зливу «фейкового компромату», який показали в ефірі програми «Наші гроші», був головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Про це повідомив один із фігурантів програми Bihus.info Ігор Гладковський на своїй сторінці у Facebook.

«Я вас запевняю, що це чергова брехня [про Матіоса як джерело зливу - ред.] від замовників так званого «журналістського розслідування», якого насправді ніхто не проводив», — написав Гладковський-молодший.

Він також повідомив, що у наступному випуску свого відеоблогу «Ваші гроші» розповість правду та назве «імена справжніх авторів та виконавців фейку від Вihus.info».

Нагадаємо, раніше Ігор Гладковський на своїй Facebook-сторінці повідомив про візит на телеканал «Прямий»: «Сьогодні вперше був у прямому ефірі на телеканалі, хоча й ніколи не хотів бути телезіркою…Розповів своє бачення цієї історії та анонсував нові випуски «Ваших грошей».

В ефірі телеканалу «Прямий» Ігор Гладковський заявив, що не було ніякого трирічного журналістського розслідування. «Це все брехня, ця інформація була повністю зкомпільована. Вона була замовлена та продана певним олігархом для того, щоб будувати риторику для одного з кандидатів у президентській гонці», — заявив Гладковський.

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