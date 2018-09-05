Ситник вважає, що його можуть арештувати перед виборами



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Глава НАБУ Артем Ситник

Виключати арешт і затримання мене особисто я не буду, особливо ближче до виборів, - сказав Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає можливості його затримання перед виборами у справі про начебто розголошення інформації, в рамках якої суд надав доступ прокуратурі до інформації з телефону журналістки програми антикорупційних розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Як розповів Ситник журналістам у Києві в середу, справа про нібито розголошення ним таємниці досудового слідства «досить стара і валялася в Генпрокуратурі», але з початком нового політичного сезону щодо неї можуть розпочатися «якісь рухи».

«Наскільки я знаю, там (у рішенні суду щодо доступу до інформації з телефону Седлецької) йдеться не про прослуховування, а про отримання інформації про графіки з'єднання», - зазначив Ситник.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи не вважає він таке рішення суду тиском на журналістів і на нього самого, директор НАБУ сказав: «Мені здається, коли ухвалюють певні процесуальні рішення, має бути баланс необхідності ухвалення такого рішення і дотримання прав людини і журналіста. У цьому випадку, мені здається, такий баланс просто не дотримано. Перекіс такий, що можна дійсно сумніватися в тому, що це рішення об'єктивне і дійсно не є втручанням в роботу журналіста».

«Тиск на мене особисто чиниться від початку нашої роботи. Сказати, що це якась нова форма тиску - не скажу так», - додав він.

Говорячи про розслідування справи, в якій фігурує його прізвище, Ситник наголосив, що якби були «реальні підстави притягнути до відповідальності когось із детективів або керівництво НАБУ, це давно було б зроблено». «НАБУ настільки всіх дістало, що їм необхідно зараз щось зробити зі мною особисто, з НАБУ», - сказав А.Ситник.

При цьому директор НАБУ не виключив, що розслідування цієї справи триватиме.

Він також припустив, що можливе і його затримання. «Виключати подальших розслідувань, затримань, арештів мене персонально я не буду, особливо, коли наближатиметься час до виборів», - наголосив Ситник.