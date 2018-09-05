Скандал із прослуховуванням телефону: Луценко запросив журналістку Седлецьку на закриту зустріч



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Наталія Седлецька

У Генпрокуратурі Седлецькій заявили, що слідчих не цікавить зміст її розмов та СМС, а лише пересування та місцеперебування телефону

Генеральний прокурор Юрій Луценко запросив журналістку «Схем» Наталію Седлецьку на закриту зустріч після того, як суд дозволив слідчим отримати доступ до інформації з її телефону.

Про це Седлецька повідомила у Facebook.

«Вчора близько опівночі мені зателефонувала прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган. Повідомила, що Генпрокурор запрошує мене сьогодні на закриту зустріч. Без камери. На 15-30. Мета — нібито щоб пояснити, навіщо ГПУ вдалось до такого кроку — зняти інформацію з мого телефону за півтора року», — написала журналістка.

У Генпрокуратурі Седлецькій заявили, що слідчих не цікавить зміст її розмов та СМС, а лише пересування та місцеперебування телефону.

«Не вибачитись. Не визнати, що це надмірність, яку скасують. Що це самоуправство слідчого, якого покарають. Ми проти кулуарщини», — заявила Седлецька.

У відповідь Луценку, журналісти «Радіо Свобода» запросили генпрокурора на цей же час до них у прямий ефір.

«Генпрокурор має знайти в собі сміливість публічно пояснити такий крок свого підлеглого і бути готовим відкрито відповісти на всі запитання», — сказала журналістка.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецької протягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.

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