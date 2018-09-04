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    Думки вголос

    Абсурдна війна силовиків проти ЗМІ: ГПУ отримала доступ до телефону журналістки «Схем»

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    <span>Наталія Седлецька, головний редактор програми &laquo;Схеми&raquo;</span> - Абсурдна війна силовиків проти ЗМІ: ГПУ отримала доступ до телефону журналістки «Схем»
    Наталія Седлецька, головний редактор програми «Схеми»

    Чи зупинить Юрій Луценко цей маразм?

    Мовою оригіналу

    Решение суда в отношении журналиста «Схем» Natalie Sedletska - это пример ползучей диктатуры и плевок в лицо всему, чего мы требовали у власти пять лет назад. Результатом абсурдной войны правоохранительных органов стало абсурдное решение суда, который дал доступ ко всему трафику журналиста, который системно и открыто освещает коррупцию, в том числе в этих правоохранительных органов.

    Этот маразм может остановить только один человек - Юрій Луценко. Уверен, что как бывший журналист, Юрий Витальевич сам понимает абсурдность этого решения. Санкцию прокурора и требования следователя в отношении журналиста следует публично признать неадекватными, чрезмерными и такими, что препятствуют ее профессиональной деятельности и оказывают на нее давление со стороны правоохранительных органов.

    Очень надеюсь, что Генеральный прокурор реализует право народного депутата на неотложный прием и гарантирует, что эта санкция не будет реализована и следователей не получат доступ к личной информации журналиста.

    Я не против расследования в отношении главы НАБУ. И если речь идет о том, чтобы установить сам факт правонарушения, а именно - имело ли место само событие преступления и разглашения материалов оперативно-розыскного дела, это выглядело бы логично.

    Но в данном случае действия следственных органов выглядит желание отомстить журналисту. Даже если допустить, что Наталья была в кабинете главы НАБУ, у нее нет ни доступа к закрытой информации, ни полномочий ее разглашать. Максимум на что имел право следователь - установить ее местопребывания в конкретном месте в конкретный день и час. Но это точно не доступ ко всему биллингу, SMS-сообщениям и координатам на протяжении 17 (!) месяцев, из которых год до (!) предполагаемого события и почти полгода после. 

    Со своей стороны готов помочь адвокатам самого журналиста обжаловать действия прокурора в квалификационной комиссии и действия судьи - в Высшем совете правосудия.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Юрій Луценко прокуратура Генпрокурор ЗМІ НАБУ
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