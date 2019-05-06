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    Ситуація на Донбасі: бойовики за добу 11 разів відкривали вогонь, без втрат

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    Українські бійці на Донбасі - Ситуація на Донбасі: бойовики за добу 11 разів відкривали вогонь, без втрат
    Українські бійці на Донбасі

    За даними розвідки Об'єднаних сил, 5 травня одного окупанта знищено, ще п'ятьох – поранено

    У неділю, 5 травня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів.

    Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • з 120 мм мінометів – біля міста Авдіївка;
    • з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Талаківка і Павлопіль;
    • двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське; 
    • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Богданівка;
    • з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Пищевик.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

    • з 120 мм мінометів – біля села Новозванівка;
    • з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту Новоолександрівка;
    • двічі з протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту Кримське.

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 5 травня одного окупанта знищено, ще п'ятьох – поранено», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

    Нагадаємо, у неділю стало відомо, що в районі операції Об’єднаних сил під час бою з диверсантами кілька днів тому зник український військовослужбовець.

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