ФСБ затримала в окупованому Криму українця

Російські окупанти звинувачують Єсипенка у підготовці теракту

Федеральна служба безпеки Росії затримала в окупованому Криму українця Владислава Єсипенка й звинувачує його в підготовці теракту.

Про це повідомляє пресслужба ФСБ. Служба стверджує, що Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, обʼєктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Республіки Крим».

Під час обшуку його автомобіля ФСБшники нібито виявили саморобний вибуховий пристрій. Єсипенко нібито зізнався, що збирав інформацію «в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки України полковника Кравчука В. А.». Саморобний вибуховий пристрій він нібито зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки.

Раніше Главком писав, що ФСБ затримала учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Криму. Єсипенка затримали ще 10 березня, але жодних подробиць відомо не було до сьогоднішньої заяви російської спецслужби. Увагу на українця звернули, коли він знімав акцію біля памʼятника Тарасу Шевченку 9 березня у Сімферополі.

Коли незалежний адвокат спробував потрапити до заарештованого Єсипенка в СІЗО, співробітники ФСБ заявили, що українець відмовився від захисника.

Як повідомила дружина Владислава Єсипенко Катерина, йому інкримінують ч. 1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня. Цю інформацію їй повідомив адвокат Еміль Курбедінов, з яким вона уклала угоду.