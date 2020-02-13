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    Ситуація на Донбасі: п'ять ворожих обстрілів, працювали міномет і гранатомети

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    Втрат серед військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил немає - Ситуація на Донбасі: п'ять ворожих обстрілів, працювали міномет і гранатомети
    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Окупанти застосовували міномети калібру 82 мм

    Станом на 18.00 російсько-окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив чотири обстріли позицій ЗСУ: поруч із Лебединським – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Березове – зі стрілецької зброї; у районі Славного - з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Новомихайлівки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

    Один ворожий обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ - поруч із Новотошківським із міномета калібру 82 мм противник випустив шість мін.

    Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл Операція Об’єднаних сил
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