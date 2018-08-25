Донецька поліція показала наслідки обстрілів селищ під Торецьком



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Бойовики ввечері 24 серпня відкрили мінометний вогонь відразу по декількох населених пунктах

В результаті обстрілів жертв і постраждалих немає

Прес-служба поліції Донецької області показала наслідки обстрілів населених пунктів Північне і Шуми під Торецьком увечері 24 серпня.

Фото опубліковані на офіційному сайті главку.

«Близько 18-ї години до Торецького відділення поліції надійшла інформація про те, що бандформування відкрили мінометний вогонь відразу по декількох населених пунктах. Снаряди потрапили в господарську будівлю та приватне домоволодіння по вулиці Ізотова в смт Північне, крім того, осколками був посічений автомобіль місцевого жителя. Через дві години, згідно отриманої інформації, поліцейські зафіксували пошкодження приватного будинку по вулиці Спокіна, а також приміщення колишньої їдальні шахти «Південна», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в результаті обстрілів жертв і постраждалих немає. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 258 КК (теракт).

Нагадаємо, минулої доби окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Вранці 24 серпня під час ворожого артобстрілу села Врубівка Луганської області снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинув мирний житель. Було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки.