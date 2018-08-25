  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Донецька поліція показала наслідки обстрілів селищ під Торецьком

    • Розсилка
    Бойовики ввечері 24 серпня відкрили мінометний вогонь відразу по декількох населених пунктах - Донецька поліція показала наслідки обстрілів селищ під Торецьком
    Бойовики ввечері 24 серпня відкрили мінометний вогонь відразу по декількох населених пунктах

    В результаті обстрілів жертв і постраждалих немає

    Прес-служба поліції Донецької області показала наслідки обстрілів населених пунктів Північне і Шуми під Торецьком увечері 24 серпня.

    Фото опубліковані на офіційному сайті главку.

    «Близько 18-ї години до Торецького відділення поліції надійшла інформація про те, що бандформування відкрили мінометний вогонь відразу по декількох населених пунктах. Снаряди потрапили в господарську будівлю та приватне домоволодіння по вулиці Ізотова в смт Північне, крім того, осколками був посічений автомобіль місцевого жителя. Через дві години, згідно отриманої інформації, поліцейські зафіксували пошкодження приватного будинку по вулиці Спокіна, а також приміщення колишньої їдальні шахти «Південна», - йдеться в повідомленні.

    За попередньою інформацією, в результаті обстрілів жертв і постраждалих немає. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 258 КК (теракт).

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Донецька поліція показала наслідки обстрілів селищ під Торецьком
    Донецька поліція показала наслідки обстрілів селищ під Торецьком
    Донецька поліція показала наслідки обстрілів селищ під Торецьком
    Донецька поліція показала наслідки обстрілів селищ під Торецьком

    Нагадаємо, минулої доби окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

    Вранці 24 серпня під час ворожого артобстрілу села Врубівка Луганської області снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинув мирний житель. Було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки

    Читайте також
    Національна поліція України бойовики на Донбасі Донеччина обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ