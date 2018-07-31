Ситуація на Донбасі залишається складною: троє військових поранені



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Противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 30 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних Сил в Facebook.

Противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, та Широкиного, а по наших позиціях біля Водяного противник тричі відкривав вогонь із мінометів калібром 120-мм та 82-мм.

За минулу добу у ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського.

За даними розвідки одного окупанта знищено та чотирьох поранено.

Раніше повідомлялося, що у Лисичанську Луганської області 31 липня та 1 серпня будуть проводитися превентивні заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам – у зв’язку з чим мешканців міста закликали не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами.