Сійярто звинуватив Порошенка в «утисках угорців»



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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

«Утиски угорців» не припиняться, поки Порошенко є президентом України — МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що «утиски угорців» на Закарпатті не припиняться, поки Петро Порошенко є президентом України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Угорщини.

«Доки Україну очолює нинішній президент, розпалювання ненависті проти угорців з боку української держави не припиниться, оскільки президент вважає це способом здобути певну громадську підтримку, яка наразі дуже низька», — наголосив Сійярто.

Він також додав, що після чергових виборів президента України ця ситуація може змінитися.

Як відомо, 26 вересня у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку на полях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї відбулась зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Угорщини Петера Сійярто.

Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.