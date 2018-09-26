Клімкін у Нью-Йорку проводить зустріч з главою МЗС Угорщини



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Павло Клімкін і Петер Сійярто у Нью-Йорку

Клімкін обговорить з Сійярто видачу українцям угорських паспортів у Береговому

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку на полях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї розпочалася зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Угорщини Петера Сійярто, передає прес-служба МЗС.

«У штаб-квартирі ООН розпочалася зустріч міністрів закордонних справ України та Угорщини Клімкіна та Сійярто», — йдеться в повідомленні.

Раніше Клімкін заявив, що обговорить з Сійярто видачу українцям угорських паспортів у Береговому.

Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.