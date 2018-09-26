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    Клімкін у Нью-Йорку проводить зустріч з главою МЗС Угорщини

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    <span>Павло Клімкін і Петер Сійярто у Нью-Йорку&nbsp;</span> - Клімкін у Нью-Йорку проводить зустріч з главою МЗС Угорщини
    Павло Клімкін і Петер Сійярто у Нью-Йорку 

    Клімкін обговорить з Сійярто видачу українцям угорських паспортів у Береговому

    У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку на полях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї розпочалася зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Угорщини Петера Сійярто, передає прес-служба МЗС.

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    «У штаб-квартирі ООН розпочалася зустріч міністрів закордонних справ України та Угорщини Клімкіна та Сійярто», — йдеться в повідомленні.

    Раніше Клімкін заявив, що обговорить з Сійярто видачу українцям угорських паспортів у Береговому.

    Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.

     

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    МЗС Павло Клімкін міністр ООН дипломатичний конфлікт Угорщина Україна
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