Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Міноборони скасувало дозволи на роботу низці журналістів
«Європейська Солідарність» публічно звертається до компетентних осіб з вимогою негайно переглянути рішення про позбавлення акредитації журналістів провідних іноземних ЗМІ за історичні репортажі з Херсона.
Про це у Facebook написала співголова фракції Ірина Геращенко.
«Весь світ завдяки цим кадрам побачив, що Херсон – це Україна, як щиро вітають тут українську армію визволителів і яку вагу має тут український прапор!», – переконана Ірина Геращенко.
За її словами, «якби в Верховній Раді був комітет свободи слова, вже сьогодні він мав би публічно заявити позицію про неприпустимість позбавлення акредитацій журналістів, які виконували свою роботу і нічого не порушували».
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у Херсоні, скасувало дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнало недійсними.
Зокрема, позбавили акредитації журналістів hromadske Анастасію Станко та Миколу Пастику, CNN та SkyNews. Окрім них, у Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного, а також в ефірі каналу Рада було ввімкнення з Херсона.
До слова, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.
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