Скандал у Херсоні. Відремонтований аеропорт не може приймати міжнародні рейси?



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Аеропорт «Херсон». Фото з відкритих джерел.

Рахункова палата виявила неякісний ремонт рульових доріжок летовища: тріщини та відбитки кінцівок собак

Аудит Рахункової палати не підтвердив виконання прийнятих і оплачених робіт за проектом «Відновлювальні роботи покриття, рульових доріжок 1 і 2, перону аеропорту «Херсон» на загальну суму 10 млн 69,4 тис. грн, що вказує на значні ризики розтрати коштів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

Для встановлення суми збитків необхідне подальше проведення експертних досліджень у сфері будівництва, констатували в Рахунковій палаті.

Крім цього, комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської облради, яка була замовником, оплатила роботи підряднику на суму 107,2 тис. грн, що не відповідають параметрам аеропорту «Херсон» в частині ширини злітно-посадкової смуги.

Так, за результатом реалізації проекту, ширина злітно-посадкової смуги аеропорту «Херсон» повинна бути не менше 45 метрів. Фактично ж ширина (теперішня і проектна) становить 42 м. Такий стан справ не дозволяє повною мірою забезпечити прийом достатньої кількості міжнародних рейсів та трансатлантичних лайнерів.

Також Рахункова палата під час поверхневого огляду виявила тріщини на бетонному покритті рульових доріжок аеропорту довжиною 5-10 метрів; неякісне (не на повну глибину) заповнення швів між окремими плитами гумово-бітумною сумішшю; на бетонному покритті рульових доріжок в окремих місцях наявні достатньо глибокі (до 10 мм) відбитки кінцівок живих істот.

Стан бетонного покриття рульових доріжок аеропорту «Херсон» після реконструкції, лютий 2019 р. Фото Рахункової палати

Стан бетонного покриття рульових доріжок аеропорту «Херсон» після реконструкції (відбитки кінцівок живих істот). Фото Рахункової палати

Стан бетонного покриття рульових доріжок аеропорту «Херсон» після реконструкції (тріщини довжиною 5–10 метрів). Фото Рахункової палати

Таким чином, за даними Рахункової палати, у діях службових осіб вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та службового підроблення за що передбачена відповідальність за статтями 191, 364, 366 КК України.

Загалом, фахівці Рахункової палати проаналізували використання 12,8 млн грн коштів державного фонду регіонального розвитку, виділених протягом 2017-2018 років на реконструкцію аеропорту «Херсон».

Загальна вартість будівництва цього проекту – 98,89 млн грн.