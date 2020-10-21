Скандал у НБУ: правління Нацбанку позбавило Рожкову основних повноважень



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Раніше у підпорядкуванні Катерини Рожкової було сім структурних підрозділів

Правління НБУ змінило струткуру регулятора, створивши у ньому нову вертикаль підпорядкування

Правління Національного банку України позбавило першу заступницю голови регулятора Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери.

Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела в НБУ.

«Правління Національного банку позбавило першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери», - пише видання.

Так, джерела в НБУ повідомили, що відповідне рішення ухвалило правління регулятора 20 жовтня.

Зокрема, своїм рішенням правління НБУ змінило струткуру регулятора, створивши у ньому нову вертикаль підпорядкування.

«До неї увійшли Департамент методології регулювання діяльності банків, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Департамент з управління діяльністю корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ. Цю вертикаль управління закріпили за Рожковою», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що правління регулятора забрало з підпорядкування Рожкової шість ключових для нагляду за банківським ринком департаментів та передало їй три підрозділи, які не відіграють суттєвого значення у регулюванні банків.

Раніше у підпорядкуванні Рожкової було сім структурних підрозділів: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, Департамент фінансового моніторингу, Департамент ліцензування, Департамент методології регулювання діяльності банків та Департамент аналітики та наглядових технологій.

Всі ці департаменти, крім Департаменту методології регулювання діяльності банків, тепер перейшли у вертикаль управління Шевченка.

Тепер у підпорядкуванні голови правління НБУ Шевченка 15 підрозділів - це майже половина всіх структурних одиниць НБУ.

ЗМІ раніше повідомляли, що правління Нацбанку може піти на подібний крок для того, аби змусити членів правління НБУ часів Якова Смолія подати у відставку.

Нагадаємо, 16 жовтня Рада НБУ скасувала засідання, на якому збиралася звільняти Рожкову і Сологуба.

Як повідомлялося, 5 жовтня Рада Національного банку України висловила недовіру членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу.

Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ – Якова Смолія.

Член ради НБУ Віталій Шапран заявив, що Рожкову і Сологуба « у буремні 90-і» розстріляли би біля під’їзду.

Нагадаємо, 8 жовтня МВФ прокоментував рішення ради Нацбанку про недовіру Рожковій і Сологубу.







