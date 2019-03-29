Скандал у прямому ефірі: Каплін «зчепився» з Балашовим і пішов зі студії



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Каплін влаштував демарш через слова Балашова про українців

Ми живемо в такому щурячому суспільстві, що українці перетворилися в дуже брехливу націю.

Про це в ефірі програми «Не Дебати» на телеканалі ZIK заявив політик Геннадій Балашов.

Глядач пригадав, як пан Балашов казав, що українці – це брехлива нація і поцікавився, чи він судить по собі. Також глядач перепитав, навіщо політик рветься до влади над таким «брехливим народом»?

У відповідь Балашов сказав, що так сталося, що через злидні, бідність, обман держави.

«Так склалося. Українців обманює держава та роботодавці. А вони своєю чергою – їх», – констатував політик.

Ведучі тут же поцікавилися, чи відносить Балашов себе до цієї брехливої нації. Він відповів ствердно.

Висловлювання Геннадія Балашова не залишили байдужим нардепа Сергія Капліна.

«Я цього маразму слухати не буду. Я не вважаю 14 мільйонів пенсіонерів брехливою нацією. Я не вважаю лікарів, які працюють за копійки, брехливою нацією. Я не вважаю такими військових-захисників, своїх матір, батька... Я більше ніколи не братиму участі в ефірах разом із вами», – сказав Каплін до Балашова й покинув студію.

Нагадаємо, як свідчать результати спільного опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 5-14 березня 2019 року, 84% українців братимуть участь у виборах Президента України 31 березня.