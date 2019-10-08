Скандальна розмова Трампа і Зеленського не матиме поганих наслідків для України – Брок



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Президенти України і США провели телефонну розмову 25 липня

«Нам відомий стиль Трампа по телефону», - зауважив спеціальний радник президента Єврокомісії з питань відносин з Україною Ельмар Брок

Критика на адресу Євросоюзу, Німеччини та Франції, яка пролунала в телефонній розмові президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, не матиме жодних негативних наслідків.

Про це заявив спеціальний радник президента Єврокомісії з питань відносин з Україною, ексдепутат Європарламенту від ФРН Ельмар Брок в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання про те, чи не можуть вплинути слова Зеленського про те, що ЄС і, зокрема, Німеччина та Франція, недостатньо надають допомогу Україні на позицію Берліна щодо санкцій проти Росії.

«Послухайте... Нам відомий стиль Трампа по телефону... І причина того телефонного дзвінка. Тому це не матиме наслідків для європейської політики. Не буде жодних негативних наслідків», - сказав Брок.

При цьому спеціальний радник президента Єврокомісії з питань відносин з Україною зазначив, що Європейський Союз незмінно продовжує введені проти РФ санкції, і вони діють, свідченням чого є зниження рівня торгівлі між країнами ЄС і Росією.

«Якщо за останні п’ять років торгівля між США і Росією збільшилася, то між Росією і ЄС зменшилася. США практично нічого не платять за санкції. Натомість ми - так. Для них санкції - в теорії, для нас - на практиці», - зауважив Брок.

Як відомо, Європейська комісія на засіданні 4 вересня призначила Ельмара Брока спеціальним радником президента Єврокомісії у відносинах з Україною.

Нагадаємо, американський конґресмен Білл Паскрелл заявив, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.