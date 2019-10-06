Зеленський знову заперечив, що Трамп чинив на нього тиск



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Трамп не висував умов для зустрічі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що президент США Дональд Трамп чинив на нього тиск або висував будь-які умови для їхньої зустрічі.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю японському інформагентству Kyodo.

«На мене не чинили тиск, і ніякі попередні умови висунуто не було», – повідомив Зеленський, таким чином заявивши, що не було жодних умов для зустрічі з Трампом або вимог від американського колеги розпочати розслідування у справі, в якій фігурує колишній віцепрезидент США Джо Байден.

Зеленський також підкреслив, що у рамках діючої конституції у нього немає повноважень ініціювати будь-які розслідування.

Нагадаємо, у справі про телефонну розмову президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського може дати свідчення ще один співробітник американської розвідки.