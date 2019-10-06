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    Імпічмент Трампа

    Зеленський знову заперечив, що Трамп чинив на нього тиск

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    Зеленський знову заперечив, що Трамп чинив на нього тиск

    Трамп не висував умов для зустрічі – Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський заперечує, що президент США Дональд Трамп чинив на нього тиск або висував будь-які умови для їхньої зустрічі.

    Про це Зеленський заявив в інтерв’ю японському інформагентству Kyodo.

    «На мене не чинили тиск, і ніякі попередні умови висунуто не було», – повідомив Зеленський, таким чином заявивши, що не було жодних умов для зустрічі з Трампом або вимог від американського колеги розпочати розслідування у справі, в якій фігурує колишній віцепрезидент США Джо Байден.

    Зеленський також підкреслив, що у рамках діючої конституції у нього немає повноважень ініціювати будь-які розслідування.

    Нагадаємо, у справі про телефонну розмову президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського може дати свідчення ще один співробітник американської розвідки.

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