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    Скандальні російські С-400 вже доставлені до Анкари

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    Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО - Скандальні російські С-400 вже доставлені до Анкари
    Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО

    Угода Туреччини та Росії щодо поставок С-400 стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном

    Міністерство оборони Туреччини повідомило, що отримало перші російські зенітно-ракетні комплекси С-400.

    12 липня вони були доставлені до Анкари.

    Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном. США заявляли, що якщо член НАТО Туреччина не скасує закупівлю комплексів С-400 до 31 липня, Анкара не зможе придбати нове покоління винищувачів F-35.

    Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35. Натомість США закликали купувати виготовлені американські зенітні ракетні системи Patriot.

    Президент Туреччини Ердоган заявив у червні, що угода завершена.

    Джерело: Радіо Свобода

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