Скандальні російські С-400 вже доставлені до Анкари



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Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО

Угода Туреччини та Росії щодо поставок С-400 стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що отримало перші російські зенітно-ракетні комплекси С-400.

12 липня вони були доставлені до Анкари.

Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном. США заявляли, що якщо член НАТО Туреччина не скасує закупівлю комплексів С-400 до 31 липня, Анкара не зможе придбати нове покоління винищувачів F-35.

Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35. Натомість США закликали купувати виготовлені американські зенітні ракетні системи Patriot.

Президент Туреччини Ердоган заявив у червні, що угода завершена.

Джерело: Радіо Свобода