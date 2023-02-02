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Скандальний чиновник із Міноборони розповів про свій «російський паспорт»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандальний чиновник із Міноборони розповів про свій «російський паспорт»
Олександр Лієв заперечив, що має російський паспорт
фото:www.5.ua

Через скандал із громадянством і проросійські висловлювання, чиновник був вимушений написати заяву про звільнення з Міністерства оборони України

Справа навколо скандального тимчасового виконувача обов’язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександра Лієва набуває нових подробиць.  Журналісти «Української правди» в розвідці  стверджують що Лієв має громадянство та російський паспорт. 

На фотографії, яку надали журналістам УП джерела, нібито російський паспорт посадовця, документ був виданий у 2019 році.  Там вказано, що Лієв народився в Москві, це не відповідає дійсності адже, згідно офіційної біографії, народився він у селищі Нижній Одес, що в Республіці Комі.

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Сам Лієв був шокований цією інформацією і рішучо заперечив журналістам, що на фото саме він.

«Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянства іншої країни. Коли окупували Крим, там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на «Суспільному»,  – сказав Лієв у коментарі виданню.

Олександр Лієв додав, що суспільна критика, яка лунає на його адресу, негативно вплине на його роботу і «загальмує процеси, якими він займається у міністерстві».

Невдовзі Лієв записав відео, в якому повідомив, що написав заяву про звільнення. За його інформацією, 2 лютого цей наказ підписали в Міністерстві оборони.

В управлінні преси та інформації Міністерства оборони України повідомили, що станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича дійсно було звільнено з Міноборони за його власним бажанням.

На етапі працевлаштування до міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця.

«Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було. Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося», – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, було оприлюднено раніше невідомі факти про Олександра Лієва, який з літа 2022-го року обіймає посаду у Міноборони України.  Очільник ЦПК Віталій Шабунін розповів, посадовець народився  у Росії, і навіть підтримав анексію Криму.  У  2014 році, за часів окупації Криму Росією, Олександр Лієв в інтерв'ю «Громадському» закликав Київ «почути Крим» і «легалізувати референдум» за його статус.

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Теги: відео референдум паспорт наказ чиновник скандал Віталій Шабунін озброєння громадянство звільнення Міноборони

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