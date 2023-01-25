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Керівництво непричетне: Залужний прокоментував «продовольчий» скандал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Керівництво непричетне: Залужний прокоментував «продовольчий» скандал
Генерал Залужний став на захист міністра оборони Резнікова
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ: «У Міноборони та Збройних силах сповідується нульова толерантність до корупції»

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника, бо це шкодить справі і суперечить принципам НАТО. Про це він написав у Facebook.

Залужний наголосив, що система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни. За його словами, із початком повномасштабного вторгнення Росії потреби українського війська стрімко зросли, але, незважаючи на це, військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням, належної якості та в достатній кількості.

Головнокомандувач підкреслив, що в Міноборони та Збройних силах «сповідується нульова толерантність до корупції», тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування.

Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил.

Як повідомлялося, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

До відома, міністр оборони України підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, який воює на Донеччині, назвав хайпом висунуті проти Міноборони звинувачення у завищенні цін на закупівлю продуктів харчування для українських солдатів, зазначивши, що вартість раціону солдата ЗСУ в понад шестеро нижча за вартість раціону солдата НАТО. 

Крім того, гучна справа продовжує набирати обертів: міноборони заявляє про інформаційну диверсію, а постачальник продуктів заявляє про «навмисну маніпуляцію».

До слова, НАЗК ініціювало розслідування щодо чиновника, який займається закупівлями в Міноборони

Як відомо, у поданій в ЗМІ інформації про закупівлю харчів для української армії є певна некоректність – яйця для ЗСУ: парламент прокоментував «продовольчий» скандал.

Читайте також: «Продовольчий» скандал у армії. Міністр оборони розібрав усі звинувачення по пунктах
Теги: корупція в Україні Міноборони Олексій Резніков корупція держзакупівлі Валерій Залужний

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