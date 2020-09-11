Антикорупціонери б'ють на сполох: «Слуга народу» хоче «в чорну» закупати медовари для боротьби з епідеміями



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«Слуга народу» Євген Шевченко хоче внести зміни до закону України «Про публічні закупівлі»

Законопроєкт пропонує вивести закупівлі медичних товарів, робіт чи послуг, які здійснюють за рахунок епідфондів, з-під дії закону «Про публічні закупівлі»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Євген Шевченко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення зміни до статті 3 закону України «Про публічні закупівлі» щодо системи суспільної охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду за хворобами», який фактично зводить «у тінь» найважливіші медичні закупівлі. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Отже, антикорупціонери занепокоєні через цей законопроєкт, яким пропонується вивести закупівлі медичних товарів, робіт чи послуг, які здійснюють за рахунок епідфондів, з-під дії закону «Про публічні закупівлі».

«При цьому невідомо, що мається на увазі під «епідфондами», адже такого терміну немає в українському законодавстві», - наголошують у Центрі.

У разі ухвалення закону Шевченка термінові медичні закупівлі можуть опинитися «в тіні». Навіть закупівлі, які проводяться для боротьби з коронавірусом хоч і мають спрощену процедуру, вони не повністю позбавлені контролю і відображаються у сервісі Prozzoro. Законопроєкт же Шевченка передбачає відсутність будь-якого контролю за тим, яка ціна товарів, у кого вони закуповуються і за якою процедурою.

«Це значно збільшить корупційні ризики, адже закон про публічні закупівлі дозволяє запобігати зловживанням, контролювати підрядників і продавців. А якщо якісь закупівлі вивести з-під дії закону, то замовникам абсолютно нічого не заважатиме залучати в торги підставні фірми, уникати нагляду, закуповувати товари втридорога і заробляти на цьому», — коментує юрист Центру протидії корупції Юрій Гермашев.

Так, в Україні вже є практика непрозорих процедур торгів під прикриттям боротьби з пандемією коронавірусу. Як приклад у Центрі протидії корупції наводять закупівлю Міністерством охорони здоров’я за головування Максима Степанова захисних костюмів вдвічі дорожче звичайної ціни. Також йдеться про переплату 8 млн грн Національною поліцією під час закупівлі засобів захисту.

«В обхід конкурентних процедур деякі установи закуповують не те, що треба для боротьби з епідемією, а, наприклад, таблички на двері, меблі, ремонтні роботи на даху. Саме тому важливо, аби закупівлі проводилися прозоро і в межах закону «Про публічні закупівлі», - йдеться в повідомленні.

Також антикорупціонери звертають увагу на те, що і сам нардеп Шевченко, автор законопроєкту, вже не вперше ініціює або підтримує одіозні рішення. «Він голосував за сумнівну комісію з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, затвердження якої могло б загрожувати скасуванням безвізу. Він також підтримував законопроєкт, який забороняє власникам нерухомості продавати майно без рієлтора», - нагадали антикорупціонери.