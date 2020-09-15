У «Слузі народу» сподіваються, що в Раді не буде «бюджетної ночі»



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Нардеп Данило Гетманцев: Держбюджет-2021 має бути ухвалений до 1 грудня

Цього тижня «нічого карколомного не буде», заявив нардеп Гетманцев

Верховна Рада, відповідно до норм бюджетного кодексу, має проголосувати у першому читання за проєкт закону про держбюджет-2021 до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухваленим.

Про це заявив голова фінансового комітету Ради, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев.

«Я не очікував би бюджетної ночі, особливо у вересні. Те, що ми розглядатимемо цього тижня – ці внесення бюджету до Верховної Ради – ми його навіть не голосуємо. Перше читання буде до 20 жовтня. До 1 жовтня депутати мають внести поправки і пропозиції до проєкту бюджету збалансованого, бюджетний комітет їх аналізує, і тільки до 20 жовтня ми його голосуємо в першому читанні, у другому читанні – до 20 листопада, до 1 грудня бюджет має бути ухвалено - це норми бюджетного кодексу», – пояснив він.

«Давайте не забігати наперед, цього тижня нічого карколомного не буде», – запевнив нардеп.

Нагадаємо, до Верховної Ради 14 вересня внесли проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

18 вересня у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Як повідомлялося, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.

Нагадаємо, 14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.

Джерело: Інтерфакс-Україна