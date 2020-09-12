На виборах у Львові лідирує «Європейська Солідарність», «Слуга народу» – на межі прохідного бар’єру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

. До Львівської міськради також мають шанси потрапити партія «Варта», «Свобода» і «Голос».

Із жовтня 2019 року підтримка партії Зеленського у Львові впала у 3,5 рази

Партію Порошенка на виборах до міськради Львова готові підтримати 36% – про це свідчать результати опитування львівської соціологічної агенції Fama. Із жовтня минулого року «Європейська Солідарність» суттєво наростила підтримку (із 23%) і стабільно демонструє значний відрив від політичних конкурентів, зазначають соціологи.

Партію «Самопоміч» готові підтримати 20% опитаних. До Львівської міськради також мають шанси потрапити партія «Варта» – 10%, «Свобода» – 8%, «Голос» – 7%.

Партія «Слуга народу» балансує на межі прохідного бар’єру із рейтингом 5%. Із жовтня 2019 року підтримка партії Зеленського у Львові впала у 3,5 рази (з 18%).

Інші партії набирають менше 5%. Зокрема, «Батьківщина» – 4%, Українська галицька партія – 2%, Громадянська позиція – 2%, «Сила і честь» – 2%.

Опитування проведене соціологічною агенцією Fama з 1 по 7 вересня 2020 року. Загалом було опитано 800 мешканців Львівської ОТГ, віком від 18 років. Вибіркова сукупність є репрезентативною до повнолітнього населення Львова. Опитування проводилось методом face-to-face інтерв’ю, за місцем поживання респондента.

Нагадаємо, 10 вересня, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, як її політична сила проводить відбір кандидатів в місцеві ради та мери.

Читайте також: