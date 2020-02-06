Скандальний перепис населення. Дубілет розповів, звідки взявся коефіцієнт 0,88



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Дмитро Дубілет назвав фейком заяви про фальсифікацію перепису населення Фото: instagram.com

Дмитро Дубілет: чкщо розділити оцінку, яку ми отримали, на дані Держстату за офіційним переписом, то ми отримаємо ці 0,88

Електронний перепис населення, результати якого раніше оприлюднив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, проводився з використанням різних методик підрахунку, але там дійсно можна знайти коефіцієнт 0,88.

Так, Кабмін провів масштабне дослідження, щоб дізнатися, скільки зараз людей живе в Україні. Згідно з результатами, в Україні живе близько 37 млн. осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Ці результати були отримані після того, як дослідники співставили дані з Державної служби статистики та Податкової служби. Про це Дубілет розповів на брифінгу у Києві у четвер, 6 лютого.

Зважаючи на те, що дані двох відомств були майже однаковими і «ялинка» збіглася, дослідники переконалися, що статево-вікова структура, яку веде Держстат, є достовірною. З цього й отримали коефіцієнт 0,88.

Якщо розділити оцінку, яку ми отримали, на дані Держстату за офіційним переписом, то ми отримаємо ці 0,88, — зазначив Дубілет.

Але, як зазначив міністр, це зовсім не означає, що результати перепису були сфальсифіковані. Кабмін провів масштабну роботу, щоб переконатися у достовірності даних Держстату та в тому, що їх можна використовувати для подальшого дослідження.

Напередодні Дубілет назвав фейком заяви про фальсифікацію перепису населення і готує матеріали в ДБР.

Раніше громадська організація «Український центр громадських даних» заявила, що електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики. Так, експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики. Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

Нагадаємо, як свідчать дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом, наразі чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Оцінку чисельності населення проводили трьома методами. Перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.

Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.