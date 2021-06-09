Скасування безкоштовного проїзду: що чекає пільговиків

Кабмін вносить зміни відразу до 8 діючих законів, якими передбачені пільги з оплати проїзду в транспорті

У Кабінеті міністрів продовжують рухатися до реалізації ідеї монетизації пільг в Україні. На засіданні уряду в середу, 9 червня, схваленио законопроєкт щодо заміни пільг з оплати проїзду в транспорті грошовою компенсацією. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Кабміну. Законопроєкт розробили в Міністерстві соціальної політики за окремим дорученням глави уряду Дениса Шмигаля від 27 квітня.

Документом вносяться зміни відразу до 8 діючих законів, якими передбачені пільги з оплати проїзду в транспорті, а також деякі інші пільги (по оплаті послуг зв'язку, встановлення квартирних телефонів, квартплаті і т.д.) для наступних категорій громадян:

Тим часом, в Україні знову дорожчає проїзд. В середньому ціни коливаються від 8 до 12 гривень. Першим анонсував підвищення вартості проїзду Львів, з 1 червня подорожчає проїзд у Вінниці.

У Вінниці проїзд у маршрутках подорожчає до 10 гривень. Як пояснює місцева влада, це пов'язано зі зниженням пасажиропотоку через пандемію і подорожчанням супутніх складових для обслуговування транспорту.