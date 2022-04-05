Скільки Ахметов витратив на допомогу Україні? Звіт за 40 днів війни

SCM надав у перші ж дні вторгнення 100 млн грн територіальній обороні Києва

Близько 1,4 млрд грн або майже 48 млн доларів вже передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» на допомогу Україні та українцям з 24 лютого 2022 року по 4 квітня 2022 року включно. Зокрема в цю суму входить гуманітарна допомога цивільним (харчові продукти, ліки, речі першої необхідності, евакуація, шелтери й т.д.), а також підтримка ЗСУ і ТрО в десятках міст (одяг, засоби індивідуального захисту, аптечки тощо).

Кожен бізнес Ріната Ахметова, його Благодійний Фонд і ФК «Шахтар» роблять все можливе, щоб допомогти людям, містам та державі вистояти у війні з росією. Задля того, щоб допомогу отримали та відчули якомога більше людей, її напрямки та обсяги визначаються в координації с центральною та місцевою владою.

Так, SCM надав у перші ж дні вторгнення 100 млн грн територіальній обороні Києва. А «Метінвест» підготував близько 6000 спальних місць для вимушених переселенців, а також забезпечує їх товарами першої потреби. Зі сталі «Метінвесту» вже виготовили та передали близько 40 тисяч залізних їжаків нашим захисникам, а також тисячі пластин для бронежилетів. Група здійснює закупівлю засобів захисту для ЗСУ і ТрО на суму 345 млн грн.

ДТЕК безоплатно постачає електроенергію медичним установам, військовим та силовим структурам, виробникам хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях, лише за березень – на 32 млн грн. Також ДТЕК передав майже 300 тонн вугілля для евакуаційних поїздів «Укрзалізниці» та 100 тонн для потреб місцевих громад.

Від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова передав Україні понад 500 тис. одиниць медикаментів та понад 60 тис. продуктових наборів. Гуманітарна допомога від Фонду допоможе вижити 720 тис. людей.