Маріуполь помирає. Кадри страшних дій рашистів (відео)

Маріуполь зараз: у місті зруйновано 90% будівель

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Ті, хто залишився в місті, перебувають фактично у «пастці».

У місті зруйновано 90% будівель. Маріуполь перебуває у стані гуманітарної катастрофи: загиблих ховають у братських могилах, бракує води, їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

Нагадаємо, 16 березня драмтеатр в Маріуполі зазнав нищівного російського авіаудару, там укривалася велика кількість людей. За оцінками міської ради, у результаті обстрілу загинули щонайменше 300 людей. Однак через обстріли немає можливості розібрати завали.

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну. Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя.

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