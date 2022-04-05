Дмитро Комаров показав розстріляні окупантами цивільні авто на Київщині (відео)

У цій машині їхали дідусь з бабусею... але рашисти їх вбили

Путінська орда продовжує вбивати українців

Відомий телеведучий Дмитро Комаров, який у мирний час показував нам країни світу та їхні особливості, сьогодні показує жахи війни.

Цього разу він зняв відео десь на трасі в Київській області, де російські окупанти розстрілювали машини з людьми, які намагалися евакуюватися.

В одній він побачив літню пару, а в мікроавтобусі були тіла молодих хлопця та дівчини.

Комаров не міг близько підходити, адже рашисти перед відходом замінували розстріляні автівки.

«Розстрілювали через лобове скло. Тобто бачили, хто їде», − розповів чоловік.

Нагадаємо, світ досі не може оговтатись від страшних фото та відеокадрів зі звільненної Бучі. Численні злочини путінської орди змусили замовкнути навіть найбільших прихильників «руського міра».

Але, на жаль, кожного дня стає відомо про все нові звірства рашистів.

Мешканка Бучі, яка змогла пережити окупацію, розказала як окупанти знущались, а потім вбили її чоловіка.