Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму

Ахметов та його бізнесу перерахували на підтримку ЗСУ і гуманітарні цілі 6,7 млрд грн з початку великої війни

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу Силам оброни України та на гуманітарні програми вже 6,7 млрд грн (майже $197 млн) з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора.

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Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад, захисників Маріуполя, а також підготовка до відновлення цього міста-героя.

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Через «Сталевий фронт» Сили оборони України систематично отримують амуніцію, автомобілі, інженерні споруди, карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

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Додатково 1 млрд грн ($25 млн) Рінат Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя «Серце Азовсталі». Зокрема у листопаді запустився пілот програми «Вдома», завдяки якому захисники та захисниці міста з І та ІІ групи інвалідності отримають власне житло. За листопад-грудень 2023 заплановано придбати 15 квартир.

Системну гуманітарну допомогу від бізнесів та проєктів Ріната Ахметова отримують українці прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Це продукти, одяг, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо.

Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив нові проекти щодо допомоги у реабілітації дорослих, надання обігрівачів, допомоги у облаштуванні гуртожитків для маріупольців у м. Дніпро.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб «Шахтар».

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Окремим найважливішим напрямом підтримки країни для SCM та Ріната Ахметова є внесок у поточне та майбутнє відновлення України. Вже здійснюються інвестиції у відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво нових виробництв, створення нових робочих місць, залучення європейських інвестицій в економіку країни. Окремим особистим рішенням Рінат Ахметов виділив на 2023 рік 60 млн грн ($1,5 млн.) на створення Плану Відродження Маріуполя після деокупації в рамках ініціативи Mariupol.Reborn. В рамках проєкту також розпочата робота архітектурної трансформації українських шкіл спільно з Міністерством освіти за ініціативою Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як повідомлялося, Рінат Ахметов прилетів до Києва 23 лютого 2022 року за день до повномасштабного вторгнення. З того часу Ахметов жодного не покидав територію України. Бізнесмен першим серед великих бізнесменів публічно засудив російську агресію й почав системну підтримку Збройних сил України.