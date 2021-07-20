Скільки часу влітку можна вчитися дітям

Під час канікул деяким учням легше подолати лінь, адже після заняття залишається багато часу для відпочинку

Для багатьох школярів літо – час відпочинку і «поважна» причина забути про зошити та підручники. За словами експертів, влітку наш організм «вмикається» на повну потужність. До того ж довгі дні підвищують вироблення серотоніну – «гормону радості», який відповідає за настрій та самопочуття. Про це пише 24 канал.

Також під час канікул деяким учням легше подолати лінь, адже після заняття залишається ще багато часу для відпочинку.

Головне – не перестаратися. Дітям до 10 років цілком достатньо пів години 2-3 рази на тиждень.

Ще батькам потрібно постаратися, щоб літні заняття були в радість. Тут допоможуть прості поради:

Гуляйте і дорогою повторюйте додавання та віднімання або таблицю множення. Порахуйте, скільки собак зустріли дорогою, яких порід тощо.

Читайте разом, заохочуйте інтерес до книжок. І обов’язково поговоріть із дитиною про книгу, яку вона зараз читає.

Поставте запитання по тексту, обговоріть характер і вчинки героїв.

Якщо школяр має проблеми з якимось із предметів, то літні заняття – необхідність. Особливо, якщо в наступному навчальному році на вашу дитину чекає ЗНО.

Нагадаємо, у МОЗ планують вакцинувати препаратом Pfizer дітей віком від 12 до 16 років.

В Україні під час п’ятої хвилі вакцинації населення за рекомендаціями лікарів дозволять робити щеплення проти коронавірусу дітям. Про це розповів завідувач відділу стратегії імунізації Центру Громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заїка.

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