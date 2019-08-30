Як «Слуга народу» буде перезавантажувати владу: звільнення під час лікарняного і контрактна держслужба



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Новий Кабмін має намір швидше звільнити неефективних чиновників

В президентській партії вирішили не чекати повторення ситуацій, коли чиновників не могли звільнити місяцями

В перший день роботи нової Верховної Ради ряд депутатів з фракції «Слуга народу» подали законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади (№1066).

Пропонується обмежити дії законодавства про працю на державну службу та спростити прийняття та звільнення з державної служби. Наприклад, суб’єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії «А» з власної ініціативи або на підставі подання міністра, який перебуває на посаді менше року. Але в даному випадку звільненому мають виплатити шестимісячний оклад.

В законопроєкті вирішили питання щодо звільнення з посади під час лікарняного або відпустки. Датою звільнення буде вказуватись перший робочий день після лікарняного або відпустки.

Також чиновникам доведеться відповідати перед керівництвом за досягнення результатів своєї діяльності. Погані оцінки можуть стати приводом для звільнення.

Щоб взагалі спростити процес влаштування та звільнення з роботи, пропонується запровадити контрактну держслужбу. Контрактом можна встановлювати додаткові, не зазначенні в законі про держслужбу, підстави для звільнення.

Також скорегували причини для звільнення у випадку подвійного громадянства чиновників. Якщо зараз в законі говориться, що держслужбовець припиняє свою роботу, якщо він набув громадянство іншої держави. Законопроєкт пропонує звільняти чиновників, «встановлено факт наявності у державного службовця громадянства іноземної держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби».

Вже не буде вимоги, що у випадку скорочення штату співробітники перевести на іншу посаду відповідно до його кваліфікації. Але є норма щодо вихідної допомоги в розмірі шести окладів.