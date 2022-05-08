Окупанти випустили за добу 14 крилатих ракет по Одещині і Миколаївщині

Одещину було атаковано 10 крилатими ракетами. 4 - в області, 6 - по самій Одесі.

По Одесі та області протягом минулої доби, 7 травня, російські війська завдали 10 ударів крилатими ракетами, а по Миколаївській області – 4. В результаті атак були пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові та господарські будівлі. Про це передає Оперативне командування «Південь».

«Одещину було атаковано 10 крилатими ракетами. 4 – в області, 6 – по самій Одесі. Є влучання в приватне підприємство з виготовлення меблів, у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 2 ракети знову вдарили по раніше зруйнованій злітно-посадковій смузі та завдали нових пошкоджень приводу управління польотами Одеського аеропорту. В результаті цих атак постраждалих, на щастя, немає.

Російськими військами протягом доби було випущено по Миколаївській області 4 крилатих ракети, тричі був атакований реактивними системами залпового вогню «Смерч» Миколаїв і передмістя.

«Покриваючи вогнем об'єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше – людські життя. На жаль, є постраждалі», – розповіли в ОК «Південь».

Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації.

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