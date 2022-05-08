Окупанти випустили за добу 14 крилатих ракет по Одещині і Миколаївщині
Одещину було атаковано 10 крилатими ракетами. 4 - в області, 6 - по самій Одесі.
«Одещину було атаковано 10 крилатими ракетами. 4 – в області, 6 – по самій Одесі. Є влучання в приватне підприємство з виготовлення меблів, у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд», – йдеться в повідомленні.
Крім того, 2 ракети знову вдарили по раніше зруйнованій злітно-посадковій смузі та завдали нових пошкоджень приводу управління польотами Одеського аеропорту. В результаті цих атак постраждалих, на щастя, немає.
Російськими військами протягом доби було випущено по Миколаївській області 4 крилатих ракети, тричі був атакований реактивними системами залпового вогню «Смерч» Миколаїв і передмістя.
«Покриваючи вогнем об'єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше – людські життя. На жаль, є постраждалі», – розповіли в ОК «Південь».
Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації.