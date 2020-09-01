Приватбанк починає видачу карток для грошей на «пакунок малюка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Картку можна відкрити протягом року з дати народження дитини

Кошти можна витрачати лише на товари для малюків, а також породіль і лише у спеціальних магазинах

Від сьогодні, з 1 вересня. Приватбанк розпочинає видачу картки для виплати одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

«Сьогодні АТ «Комерційний банк «Приватбанк» розпочинає видачу картки для виплати одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, банк вніс зміни до умов та правил надання банківських послуг (договір з клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт – соціальна карта для виплат «Пакунок малюка».

У відомстві інформують, що картку можна відкрити протягом року з дати народження дитини і кошти використати ще протягом року з моменту їх зарахування шляхом придбання дитячих товарів (засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки; дитячий одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри) і товарів для породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові) у закладах торгівлі, які уклали з Мінсоцполітики публічний договір.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 липня прийняв рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі «пакунків малюка».