Скільки заробляють державні секретарі в міністерствах?

Найбільшу суму нарахувань за час роботи на посаді держсекретаря було здійснено державному секретарю Мінекономіки Олексію Перевезенцеву

Рік тому в Україні був запроваджений інститут держсекретарів, і станом на кінець 2017-го у всіх міністерствах (окрім охорони здоров’я) вже з’явились держсекретарі - посадовці з аполітичним статусом і повноваженнями очільників відомств. Зарплати державних секретарів сягають міністерських. Як раніше повідомляв держсекретар Кабінету



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Найбільшу суму нарахувань за час роботи на посаді держсекретаря було здійснено державному секретарю Мінекономіки Олексію Перевезенцеву

Рік тому в Україні був запроваджений інститут держсекретарів, і станом на кінець 2017-го у всіх міністерствах (окрім охорони здоров’я) вже з’явились держсекретарі - посадовці з аполітичним статусом і повноваженнями очільників відомств.

Зарплати державних секретарів сягають міністерських. Як раніше повідомляв держсекретар Кабінету міністрів Володимир Бондаренко, середня зарплата (посадовий оклад, надбавки) в сумі становить близько 40 тис грн. Проте нерідко ці посадовці отримують значно більші суми.

«Главком» отримав від усіх міністерств інформацію про розмір заробітної плати, доплати, премії державних секретарів за весь період роботи на посаді з деталізацією по місяцях.

За даними відомств, найбільшу суму нарахувань за час роботи на посаді держсекретаря було здійснено державному секретарю Мінекономіки Олексію Перевезенцеву за період часу з грудня минулого року по вересень 2017 року (без даних за жовтень. - «Главком»).

Загальний заробіток держсекретаря Мінекономіки Олексія Перевезенцева з грудня 2016 року по вересень 2017 року склав 734,7 тис. грн (на руки він отримав 591,4 тис. грн). Найменша сума йому була нарахована в грудні минулого року - вона склала 35,8 тис. грн (до видачі - 28,8 тис. грн). Найбільша - 145,4 тис. грн - у серпні. В цю суму також увійшла матеріальна допомога у розмірі 65,3 тис. грн. На руки в останній місяць літа держсекретар Мінекономіки отримав 117 тис грн.

Скільки отримують держсекретарі інших міністерств, дивіться інфографіку:





Довідково:

Посада держсекретаря відповідає найвищому рівню державної служби (категорія «А»), а його функцією є забезпечення інституційного наслідування влади. Посадовець керує апаратом міністерства, призначається на п’ять років і залишається працювати і після звільнення міністра. Цей принцип дозволяє посадовцю та його підлеглим втілювати в життя розпочаті реформи та передавати справи й досвід під час зміни політичної влади новим очільникам міністерств. Відповідні посади передбачені у кожному із 17 міністерств, плюс державний секретар Кабінету міністрів та його заступники.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» Паралельний уряд. Як працюють та скільки отримують держсекретарі? (документи)