Коронакриза: МВФ оцінив темпи відновлення світової економіки

Усе більше збільшується розрив між розвиненими економіками й економіками, що ще розвиваються, зазначили у МВФ

Очкується, що через пандемію близько 90 мільйонів людей опиняться за межею крайньої бідності

На тлі пандемії коронавірусу глобальна економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, і водночас більш нерівномірно.

Про це в суботу, 20 березня, заявив перший заступник голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеффрі Окамото.

«У січні ми прогнозували зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. Однак з'являються перспективи більш швидкого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулювання, особливо у США, і перспективам більш масштабної вакцинації», – зазначив Окамото.

Однак, за його словами, збільшується і розрив між розвиненими економіками й економіками, що ще розвиваються, що є тривожним знаком для світу.

Заступник голови МВФ вважає, що падіння сукупного доходу на душу населення у країнах із несформованою економікою істотно знизиться, і це призведе до того, що через пандемію близько 90 мільйонів людей опиняться за межею крайньої бідності».

Крім того, він підкреслив, що проблемою є і те, що країни з низьким рівнем доходу можуть не побачити значних масштабів вакцинації до 2022 року.

«Ця пандемія дійсно закінчиться тільки тоді, коли закінчиться для всіх», – нагадав Окамото.

До слова, валютні резерви України у лютому скоротилися майже на $300 млн.