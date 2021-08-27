Фірма «Лекхім» заплатить майже 700 тис. грн пені за несвоєчасну поставку вакцини CoronaVac

Столичний постачальник невчасно привіз до України 700 тис. доз китайської вакцини від Covid-19

Господарський суд Києва частково задовольнив позов державного підприємства «Медичні закупівлі України» до приватного акціонерного товариства «Лекхім» (Київ) і постановив стягнути 684,2 тис. грн пені за порушення контракту та 9,7 тис. грн судового збору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 17 серпня.

Наприкінці квітня держпідприємство подало судовий позов, в якому стверджувало: постачальник китайської вакцини CoronaVac «Лекхім» не виконав умови договору загальною вартістю 964,31 млн грн, укладеного 30 грудня 2020 року. Зокрема, першу партію вакцини від Covid-19 у кількості 700 доз треба було поставити до України протягом 30 календарних днів з дати реєстрації продукції одним із компетентних органів Китаю, але не пізніше 31 березня 2021 року. За твердженням позивача, фірма «Лекхім» прострочила поставку на чотири дні. За це має сплатити 1,41 млн грн пені.

Відповідач заперечив проти таких претензій і пояснив, що 9 лютого 2021 року компетентний орган Китаю зареєстровав вакцину CoronaVac як лікарський засіб. Більше того 10 березня міністерство охорони здоров`я України оформило реєстраційне посвідчення на вакцину CoronaVac. Відтак, як вважає «Лекхім», 30-денний термін поставки першої партії продукції спливав 11 березня, а не в період 6-9 березня, як заявив позивач.

Натомість суд наголосив, що ані позивач, ані відповідач не надали офіційну інформацію із загальнодоступної бази даних Національної адміністрації з нагляду за якістю лікарських засобів Китаю щодо дати реєстрації компетентним органом вакцини CoronaVac. При цьому суд узяв за основу 5 лютого 2021 року як первісну дату реєстрації вакцини, яка фігурувала в актах приймання продукції та видаткових накладних контракту.

Отже, як вважав суд, термін прострочення першої поставки на момент позову, становить не чотири, а два дні. Звідси компанія «Лекхім» повинна заплатити замовнику 684,2 тис. грн пені за порушення умов договору.

Як повідомляв «Главком», державне підприємство «Медичні закупівлі» 9 липня підписало додаткову угоду з приватним акціонерним товариством «Лекхім» у рамках договору закупівлі китайської вакцини CoronaVac проти Covid-19 виробництва компанії «Сіновак» (Sinovac Biotech Ltd).

Відповідно до зміна, загальна сума контракту зменшилася з 964,31 млн грн – до 929,91 млн грн. Тобто 34,39 млн грн постачальник вакцини має повернути замовнику як невикористану суму попередньої оплати.

При цьому кількість раніше замовлених доз (1,9 млн доз) вакцини CoronaVac залишилася такою самою після внесених у контракт змін ДП «Медичні закупівлі».