SkyUp запускає чотири нові рейси до Італії



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SkyUp Airlines вже літає до Неаполя та Турина, а на рейси до Катанії, Пізи, Ріміні та Барі у грудні стартував продаж квитків

Сьогодні лоукостер відкрив продаж квитків до Ламеції-Терме, Бергамо, Болоньі та Рима

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines починає продаж квитків на чотири нові маршрути до Італії з Києва та регіонів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

«14 січня 2020 року авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на нові напрямки до Італії. Ламеція-Терме, Бергамо, Болонья та Рим приєднаються до шести раніше відкритих італійських міст і від сьогодні доступні для бронювання на сайті авіакомпанії. Нові рейси будуть виконуватись не лише зі столиці України, а й з регіонів: Одеси, Харкова, Львова», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вильоти з Києва до Ламеції-Терме відбуватимуться по середах та суботах – з 30.05.20 по 30.09.20; до Бергамо - щопонеділка, щосереди та щосуботи з 29.03.20 по 24.10.20; до Болоньї та Рима - по вівторках, четвергах та неділях з 29.03.20 по 24.10.20. Вартість квитка: від 2 083 грн (Ламеція), від 1 532 грн (решта міст).