Слідчі Держдепу допитали сотні співробітників посольства США в Україні – ЗМІ



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Точно не відомо, скільки співробітників посольства допитали, адже там працюють понад 300 осіб

Працівники посольства США в Україні були налякані несподіваною появою слідчих Держдепартаменту

Слідчі Держдепартаменту США на цьому тижні допитали декілька сотень співробітників посольства США в Україні через розслідування ймовірного стеження за експослом Марі Йованович.

Про це пише BuzzFeed News.

Співробітники Служби дипломатичної безпеки DSS, відділу охорони правопорядку та безпеки Держдепартаменту провели допити в середу і четвер. Видання пише, що DSS координує свої дії з українською владою, які почали власне розслідування по цій справі 16 січня.

Одне з джерел розповіло, що співробітники посольства США були налякані несподіваною появою слідчих. Точно не відомо, скільки співробітників посольства допитали, адже там працюють понад 300 осіб.

За словами одного з джерел, всім дипломатам і співробітникам посольства було відкрито сказано не говорити з пресою на цю тему.

Раніше повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Згодом стало відомо, що МВС України та посольство США спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович.

До слова, ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає «позбутися» Йованович.