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    Слідчі Держдепу допитали сотні співробітників посольства США в Україні – ЗМІ

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    Точно не відомо, скільки співробітників посольства допитали, адже там працюють понад 300 осіб - Слідчі Держдепу допитали сотні співробітників посольства США в Україні – ЗМІ
    Точно не відомо, скільки співробітників посольства допитали, адже там працюють понад 300 осіб

    Працівники посольства США в Україні були налякані несподіваною появою слідчих Держдепартаменту

    Слідчі Держдепартаменту США на цьому тижні допитали декілька сотень співробітників посольства США в Україні через розслідування ймовірного стеження за експослом Марі Йованович.

    Про це пише BuzzFeed News.

    Співробітники Служби дипломатичної безпеки DSS, відділу охорони правопорядку та безпеки Держдепартаменту провели допити в середу і четвер. Видання пише, що DSS координує свої дії з українською владою, які почали власне розслідування по цій справі 16 січня.

    Одне з джерел розповіло, що співробітники посольства США були налякані несподіваною появою слідчих. Точно не відомо, скільки співробітників посольства допитали, адже там працюють понад 300 осіб.

    За словами одного з джерел, всім дипломатам і співробітникам посольства було відкрито сказано не говорити з пресою на цю тему.

    Раніше повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

    Згодом стало відомо, що МВС України та посольство США спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович.

    До слова, ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає «позбутися» Йованович.

    МВС США посол посольство допит розслідування Марі Йованович Держдепартамент США
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