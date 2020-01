«Приберіть її»: ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає «позбутися» Йованович

Учасниками розмови, у якій згадували Йованович, ймовірно були колишні бізнес партнери персонального адвоката Трампа Лев Парнас та Ігор Фруман

Американський телеканал ABC оприлюднив запис, на якому голос начебто президент США Дональд Трамп говорить про звільнення тодішнього посла в Україні Марі Йованович.

Зазначається, що діалог відбувся весной 2018 року. Учасниками розмови, у якій згадували Йованович, ймовірно були колишні бізнес партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас та Ігор Фруман.

«Позбудьтеся її. Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. Ок? Зробіть це», - цитує видання голос, який нібито належить Трампу.

Lordy, there are tapes.



Trump is heard demanding the firing of Marie Yovanovitch during a private dinner with Lev Parnas, Igor Fruman & a small group of donors in April 2018:



“Get rid of her! Get her out tomorrow. I don’t care. Get her out tomorrow. Take her out. Okay? Do it." pic.twitter.com/EHkqr24She