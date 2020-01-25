«Приберіть її»: ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає «позбутися» Йованович



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Марі Йованович пішла з посади навесні 2019 року, через рік після описаної ЗМІ розмови

Учасниками розмови, у якій згадували Йованович, ймовірно були колишні бізнес партнери персонального адвоката Трампа Лев Парнас та Ігор Фруман

Американський телеканал ABC оприлюднив запис, на якому голос начебто президент США Дональд Трамп говорить про звільнення тодішнього посла в Україні Марі Йованович.

Зазначається, що діалог відбувся весной 2018 року. Учасниками розмови, у якій згадували Йованович, ймовірно були колишні бізнес партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас та Ігор Фруман.

«Позбудьтеся її. Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. Ок? Зробіть це», - цитує видання голос, який нібито належить Трампу.

Lordy, there are tapes.



Trump is heard demanding the firing of Marie Yovanovitch during a private dinner with Lev Parnas, Igor Fruman & a small group of donors in April 2018:



“Get rid of her! Get her out tomorrow. I don’t care. Get her out tomorrow. Take her out. Okay? Do it." pic.twitter.com/EHkqr24She — Minh Ngo (@minhtngo) January 25, 2020

У відповідь Парнас та Фруман кажуть американському лідерові, що Йованович негативно про нього відгукується. Після цього очільник Білого дому просить «прибрати її».

Як відомо, Йованович пішла з посади навесні 2019 року, через рік після описаної ЗМІ розмови.

Раніше повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.

МВС та посольство США спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович.

Як відомо, у вівторок, 21 січня, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.