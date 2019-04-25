«Укртранснафта» вимушено припинила роботу нафтопроводу «Дружба»



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Транзит нафти припинено о 21:43

АТ «Укртранснафта« вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом «Мозир-Броди» (МН «Дружба») 25 квітня 2019 року о 21:43.

Про це повідомляється у Facebook «Нафтогазу».

Зазначається, що таке рішення компанія, зокрема, прийняла керуючись угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України.

«Відповідно до умов цього договору, Укртранснафта має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам. Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималася виконання своїх обов'язків», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, оператор нафтотранспортної системи Укртранснафта змушений вдатися до таких дій у зв’язку із відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти «Фенешлітке» (Угорщина).

Про час відновлення перекачки нафти нафтогоном «Мозир-Броди» буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти по нафтопроводу «Дружба».

Зокрема, як заявив представник ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» Андрій Веріго, польська сторона повідомила білоруську, що причина такого кроку - низька якість що надходить нафти.