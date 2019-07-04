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    Словацька поліція вирішила депортувати шість українських заробітчан

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    Словацька поліція вирішила депортувати шість українських заробітчан
    Фото: mukachevo.net

    Мігранти мали візи, але працювали без документів

    Словацька поліція вирішила депортувати шість українських заробітчан. Про це пише Mukachevo.net.

    Як повідомляє поліція Словацької Республіки, разом з 6-ма українцями депортують чотирьох грузинів і трьох молдован.

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    Загалом співробітники прикордонної поліції з Братислави разом із співробітниками Управління праці, на будівництві багатоквартирного будинку в Нових Замках виявили 14 громадян іноземних мігрантів.

    13 іноземців легально перебували на території Словацької Республіки, але вони без дозволів для робіт на будівельному майданчику.

    Так, шість українців, чотири грузини і три молдованина отримали рішення про адміністративне виключення з забороною на в'їзд на один рік і отримали сім днів, щоб залишити Словаччину.

    Також словацькі правоохоронці вирішили перевірити і роботодавця, який взяв мігрантів на роботу.

    Зазначимо, що такий контроль, вірогідно, пов'язаний з тим, що політика Словаччини щодо трудових мігрантів дещо змінюється. Адже нещодавно міністр праці, соціальної політики і сім'ї Словаччини Ян Ріхтер заявив, що виступає проти дешевої робочої сили з України.

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