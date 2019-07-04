Словацька поліція вирішила депортувати шість українських заробітчан



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Фото: mukachevo.net

Мігранти мали візи, але працювали без документів

Словацька поліція вирішила депортувати шість українських заробітчан. Про це пише Mukachevo.net.

Як повідомляє поліція Словацької Республіки, разом з 6-ма українцями депортують чотирьох грузинів і трьох молдован.

Загалом співробітники прикордонної поліції з Братислави разом із співробітниками Управління праці, на будівництві багатоквартирного будинку в Нових Замках виявили 14 громадян іноземних мігрантів.

13 іноземців легально перебували на території Словацької Республіки, але вони без дозволів для робіт на будівельному майданчику.

Так, шість українців, чотири грузини і три молдованина отримали рішення про адміністративне виключення з забороною на в'їзд на один рік і отримали сім днів, щоб залишити Словаччину.

Також словацькі правоохоронці вирішили перевірити і роботодавця, який взяв мігрантів на роботу.

Зазначимо, що такий контроль, вірогідно, пов'язаний з тим, що політика Словаччини щодо трудових мігрантів дещо змінюється. Адже нещодавно міністр праці, соціальної політики і сім'ї Словаччини Ян Ріхтер заявив, що виступає проти дешевої робочої сили з України.