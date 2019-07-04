Словацька поліція вирішила депортувати шість українських заробітчан
Мігранти мали візи, але працювали без документів
Словацька поліція вирішила депортувати шість українських заробітчан. Про це пише Mukachevo.net.
Як повідомляє поліція Словацької Республіки, разом з 6-ма українцями депортують чотирьох грузинів і трьох молдован.
Загалом співробітники прикордонної поліції з Братислави разом із співробітниками Управління праці, на будівництві багатоквартирного будинку в Нових Замках виявили 14 громадян іноземних мігрантів.
13 іноземців легально перебували на території Словацької Республіки, але вони без дозволів для робіт на будівельному майданчику.
Так, шість українців, чотири грузини і три молдованина отримали рішення про адміністративне виключення з забороною на в'їзд на один рік і отримали сім днів, щоб залишити Словаччину.
Також словацькі правоохоронці вирішили перевірити і роботодавця, який взяв мігрантів на роботу.
Зазначимо, що такий контроль, вірогідно, пов'язаний з тим, що політика Словаччини щодо трудових мігрантів дещо змінюється. Адже нещодавно міністр праці, соціальної політики і сім'ї Словаччини Ян Ріхтер заявив, що виступає проти дешевої робочої сили з України.